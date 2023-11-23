رئيس الأكاديمية العربية يشارك في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه بالسعودية

شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، في افتتاح "المؤتمر العربي الخامس للمياه" والذى انطلقت فعالياته اليوم على مدى يومين فى الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية الهدف السادس - التحديات والفرص" ، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي ، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام .

مناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي

كما شارك رئيس الأكاديمية العربية في إجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه" والتى ناقشت عددا من البنود الهامة أهمها : مناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية ، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

الأكاديمية شاركت فى فعاليات ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة

جدير بالذكر ان الاكاديمية شاركت فى فعاليات ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة والذي ينظمه معهد تدريب الموانيء بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع المنطقة الحرة بمصراته بدولة ليبيا، بحضور رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدُبَيْبة، والسيد محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانيء، والمهندس محسن السوقطري رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراته والمهندس أيمن الدرويش المدير العام للمنطقة الحرة بمصراته وعدد من السفراء ورؤساء مجلس إدارات الهيئات والموانئ الليبية بالاضافة إلي عميد بلدية مصراتة وعدد من ممثلي الشركات العالمية المشاركة.

وألقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، كلمة تحدث فيها عن أهمية هذا المؤتمر، ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الإستثمارات، وتحدث عن دور الأكاديمية ومعهد تدريب الموانيء في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الموانيء والنقل البحري،وذلك بحضور أكثر من 25 متحدث من أكثر من 20 دولة حول العالم وأكثر من 50 شركة محلية ودولية.

وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بإهداء درع الأكاديمية لكل من رئيس الحكومة ووزير المواصلات ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراته.

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