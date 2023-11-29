"القاهرة الإخبارية": الصليب الأحمر يتحرك بقطاع غزة ليتسلم المُحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن الصليب الأحمر الدولي يتحرك بقطاع غزة استعدادًا لتسلم المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" عن الإفراج عن 30 فلسطينيًا مقابل 10 إسرائيليين وأجنبيين من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" صرحت بأنه سيتم الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.