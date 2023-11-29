الهباش: مصر دائمًا سباقة فى دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على الدور الإيجابي للدولة المصرية، فى تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين، وجهود مصر في الهدنة بين فلسطين وإسرائيل.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر دائمًا سباقة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر دولة محورية واأكبر دولة عربية في المنطقة، فعليها دور كبير تجاه القضية الفلسطينية، منذ عقود كبيرة.

وأوضح أن الإسرائيليين كانوا يتوهمون أن مصر والأردن ربما يسكتوا ولكن موقف البلدين كان شجاعًا وقوىًا، مؤكدا أن مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.