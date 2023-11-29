ممثل الجالية المصرية فى فرنسا: أكثر من 500 ألف مصرى مستعد للمشاركة فى الانتخابات

قال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، إن الجالية المصرية في فرنسا نسبتها متوسطة مقارنة بعدد المصريين في بعض الدول العربية، حيث يوجد أكثر من 500 ألف مصري ومصرية الآن على الأراضي الفرنسية وعلى أتم الاستعداد للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد عمر حشيش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الكتلة الانتخابية للمصريين في فرنسا تمثل بضعة آلاف من العملية الانتخابية، معبرًا: "تم عمل الكثير من اللقاءات من خلال بعثة دبلوماسية من أجل شرح الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات".

وتابع: "كان هناك لقاء عبر موقع زووم مع وزيرة الهجرة بحضور السيد أحمد البنداري من أجل الرد على استفسارات المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية".

واستطرد: "الباسبور الذي انتهت صلاحيته لن يكون صالحًا من أجل التصويت، ولكن يمكن التصويت بالبطاقة الشخصية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية".

مقر الانتخابات في فرنسا

وذكر أن فرنسا يوجد بها مقران انتخابيان حتى يتمكن المواطنون من الوصول لأماكن اللجان عن طريق المواصلات العامة في باريس وضواحيها، ولهذا لن يجد المصريون أي صعوبة في الوصول إلى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.