الخميس.. "تعرف تقعد لوحدك" في مركز جسور الثقافي

يُنظم مركز جسور الثقافي، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نفسية تحت عنوان "تعرف تقعد لوحدك" وذلك على مدار يومين بداية من الغد من الخميس وذلك في السادسة مساءً بمركز جسور داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

جلسة نفسية

يضم اليوم جلسة نفسية للتحدث عن النفس وكيفية الاهتمام بها في وسط كل الظروف الصعبة والتحديات التي نواجهها يوميًا، تهدف الورشة للمساعدة في حب النفس وفهم طريقة التعامل مع أنفسنا، وذلك بحضور إيريني أكرم مؤسسة مبادرة ميديام والمهندسة مروة جابر.

ورؤية مركز جسور الثقافي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.