الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "المصري البسيط محور اهتمام الجمهورية الجديدة.. والمشاركة الانتخابية واجب وطني"

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال المواطن خالد محمد، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في الاهتمام بجميع شرائح المجتمع وتخصيص مشروعات تعود بالتأثير الايجابي على تطويرها وتنميتها.

وأشار إلى أن المواطن البسيط كان له النصيب الأكبر من برامج التكافل وتطوير الخدمات انطلاقًا من المبادرة الرئاسية حياة كريمة و تكافل وكرامة و المبادرات والقوافل الطبية المستمرة، في رسالة تؤكد أن المواطن على رأس أولويات الدولة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واكد أن الفترة المقبلة هي مرحلة الحصاد لما بذلناه خلال السنوات الماضية، فرغم الازمة الاقتصادية العالمية مازلنا نحاول ونسعى لتحقيق الانجاز المطلوب وهذا شىء نفتخر به ان دولتنا تسعى من اجل التطوير والانجاز.

واختتم: المرحلة المقبلة هامة في تحديد مستقبل بلدنا من خلال الانتخابات الرئاسية وعلينا جميعا المشاركة فهي واجبنا الوطني.

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مواطن: الرئيس السيسى أصبح يعرف أولويات الدولة المصرية ونثق فى وعوده

مواطن مصري الدولة المصرية تكافل وكرامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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