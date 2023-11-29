الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلنت وحدة التعيينات بمجلس الدولة، أن تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصرًا على المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب- الأم- الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة، فقط لا غير. 

وسبق أن حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

كما حدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجارى، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

شروط التعيين بمجلس الدولة

مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

لا يقل التقدير عن جيد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

مجلس الدولة كليات الشريعة والقانون المستشار عادل عزب الدقي

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