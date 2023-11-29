"المصريين الأحرار" يشكل غرف عمليات ولجان لنقل الناخبين مجانا

قال ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب علي تواصل دائمًا مع المصريين بالخارج من خلال ممثلي الحزب بالدول المختلفة سواء الخليج او الدول الاجنبية؛ ولديه دورًا واضح خلال الفترات السابقة إبان الأزمات ومنها جائحة كورونا.

وأضاف ناجي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب بتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب شكل غرفة عمليات خاصة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج من خلال مندوبي الحزب تعمل على مدار الساعة وتستقبل جميع المعلومات والإحصائيات التي يتابعها الحزب باعتباره جزءا من حملة الرئيس السيسي، ويكثف جهوده في منطقة الخليج العربي التي تتجاوز ثلاثة ملايين مواطن مصري ضمن إجمالي مغتربين نحو 14 مليون مواطن في أنحاء العالم".

لجان نوعية متخصصة في إطار جهوده الرامية لمتابعة وتسيير الأمور الانتخابية

وأشار إلى أن إنشاء ثلاث لجان نوعية متخصصة في إطار جهوده الرامية لمتابعة وتسيير الأمور الانتخابية خلال التصويت بالخارج منها لجنة المتابعة والرصد، ولجنة نقل الناخبين مجانًا إلى مراكز الاقتراع ولجنة إعاشة لتوفير جميع سبل الراحة للعملية الانتخابية»، وذلك بعدد من الدول والمناطق.

ولفت إلى أن المصريين بالخارج يشعرون بجهود الدولة المصرية والرئيس السيسي وماحدث من نقلة نوعية خلال تسعة سنوات من خلال مبادرات وتسهيلات واستثمارات وغيرها تخدم أبناء مصر المهاجرين أو المغتربين؛ فضلًا عن دور الدولة الرائد في حماية مواطنيها علي أي أرض وتحت أي سماء.

وأكد أن الجاليات المصرية بالخارج عادة ما تحرص علي المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية لأنه واجب وطني وحضورهم يخدم بلادهم الأم وبالطبع تخدم ذويهم، وعمل الحزب خلال الفترة السابقة علي ندوات توعية مكثفة ولقاءات مع قيادات ورموز من المغتربين والمؤثرين في الجاليات المصرية بالخارج للحث علي المشاركة الإيجابية.