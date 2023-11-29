موقف الزمالك من التعاقد مع عبدالله السعيد في ميركاتو الشتاء

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لضمه إلى صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وجاءت مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد وسط المستويات المميزة التي يقدمها مع بيراميدز، حيث يرغب النادي الأبيض في ضمه إلى صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وجاء السبب الثاني وراء تأجيل الزمالك للصفقة في تواجد السعيد مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا وقيده في القائمة الافريقية بما يعني أنه لن يشارك مع الزمالك في الكونفدرالية حال إتمام الصفقة.

وفضل مسئولو الزمالك تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجاري وسط رغبتهم القوية في الحصول على خدماته وتدعيم الصفوف.

ويرغب مسئولو الزمالك في الاستفادة من عبدالله السعيد ولو لموسم واحد فقط وثقتهم بإنه سيكون قادر على تشكيل الإضافة للفريق على كافة المستويات وخبراته الكبيرة وهو ما يجعله إضافة قوية للزمالك حال اتمام الصفقة في الفترة المقبلة وتحقيق أكبر استفادة فنية

قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وتضم القائمة كل من

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.