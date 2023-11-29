رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمنوفية: مصر تشهد نهضة وتنمية غير مسبوقة

صرح الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأباء والأمناء والمعلمين بمحافظة المنوفية، أنه حضر مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم بمدينة السادات، نيابة عن أولياء الأمور والمعلمين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسية جديدة.

وأكد الخولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المنصب وتشهد مصر نهضة وتنمية غير مسبوقة، بجانب الأمن والأمان الذي افتقدته فترة من الزمن، كما تصدي لكل المؤامرات التي أحيكت لمصر من الخارج للايقاع بها من قبل دول عظمى، ومحاولات الزج بقواتنا المسلحة في حرب مع إسرائيل،وموقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية ورفضه التهجير.

وأضاف أن التعليم والصحة من أهم القطاعات وشهدا طفره كبيرة، ففي العالمين الماضين شهدت محافظة المنوفية بناء أكثر من 300 مدرسة، 200مدرسة الحاق، كما تم إنشاء بنية تحتية للمدارس الثانوية لتواكب المنظومة التعليمية العالمية، أما عن قطاع الصحة فقد لقي أهتماما خاصا من الدولة المصرية حيث تم إنشاء 30 مستشفي متكامل، وأخري مركزي بأشمون وجامعي بمدينة السادات.

وكانت قد نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية؛ برئاسة النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بالمحافظة؛ مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة رئاسية جديدة.

و شهد المؤتمرَ حضورًا جماهيريًا كبيرًا تخطى 25 ألف من المواطنين، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي ؛ والدكتور سمير صبري؛ أمين شؤون التجارة والصناعة المركزي ؛ والنائب فخري طايل؛ أمين العلاقات الحكومية المركزي.

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