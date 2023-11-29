الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية،  اليوم، المنافذ المتنقلة للشركة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة تجوب أرجاء المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وفى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

وتفقد المحافظ منتجات (الأرز، السكر، المكرونة، وزيت، دقيق، وبقوليات، وغيرها من السلع الضرورية) بإجمالي 20 طنا، وخلال تفقده وجه المحافظ بتمركز السيارات المتنقلة اليوم بنطاق حي غرب شبين الكوم ومركز ومدينة بركة السبع وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، على أن تجوب تلك المنافذ كافة مدن المحافظة بواقع مدينتين في اليوم الواحد وفق جدول زمني منظم لضمان وصول المنتجات لكافة لأهالينا بربوع المحافظة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

زيادة عدد المنافذ المتنقلة بنطاق المراكز والمدن

وأكد المحافظ الاستمرار في التنسيق الدائم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لزيادة عدد المنافذ المتنقلة بنطاق المراكز والمدن لضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع الغذائية والأساسية، كون تلك المنتجات تتميز بجودتها العالية وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، مثمنًا الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين أمام المواطنين، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.

محافظ المنوفية ذيادة عدد المنافذ بالمنوفية تفقد منافذ جهاز تنمية المشروعات توزيع السلع على أنحاء محافظة المنوفية محافظة المنوفية

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