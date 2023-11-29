الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إعلان أسمائهم.. مسوغات تعيين الدفعة الأولى من مسايقة 15 ألف معلم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

تبدأ الإدارات التعليمية اعتبارًا من اليوم الأربعاء،  استقبال المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالبدء في تسكين الـ 30 ألف معلم الدفعة الاولى وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة والتوجه إلى الإدارة لاستلام العمل. 

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وشددت المديريات التعليمية على المعلمين التوجهين للإدارة التعليمية وتحضير مسوغات التعيين وهى كالتالى 

  • أصل شهادة المؤهل العالي-المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.
  • شهادة الميلاد المميكنة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صحيفة الحالة الجنائية.
  • شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.
  • إقرار الذمة المالية.
  • استمارة 103ع ح.
  • استمارة فحص طبي من التأمين الصحي متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
  • استمارة 105 تأمين ومعاشات.
  • إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.
  • الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد وفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الأولى" وتيسير الاجراءات لهم.

الأوراق المطلوبة لاستلام المعلمين الجدد العمل برامج تأهيل المعلمين الجدد التعاقد مع المعلمين الجدد المعلمين الجدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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