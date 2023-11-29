انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور الدولي ببورسعيد

انطلقت بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، فعالية تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، برئاسة دكتور حسين رشاد، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، وبحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد.

انطلاق النسخة الثانية من المهرجان

ومن جانب، أوضح محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد والمنسق العام للفعالية، أنه ستشمل فعاليات تصوير ومراقبة الطيور BIRDSAID 2023 في نسختها الثانية تصوير الطيور ببحيرة الفلامنجو في بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2023، ومعرض الشارع للصور الفائزة من مهرجان الطيور العام الماضي في ميدان الشهداء ببورسعيد ولمدة أسبوع.

وأشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار خطة هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، لاستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها "السياحة البيئية" وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

وتعد فعالية "تصوير ومراقبة الطيور" هى الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، الذي توجه من خلاله الجهات الحكومية الرسمية دعوة مفتوحة مجانية لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل، ومنطقة ملاحظات بورفؤاد، وبحيرة المنزلة والتي سُجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة والنادرة، ورُصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة.

ومن أشهر الطيور المتواجدة في بورسعيد: (الفلامينجو، والبجع، الطيور الخواضات، البلشونات، الزرزور، السمان، النوارس، واللقالق وغيرها).

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

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