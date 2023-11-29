الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين "إعلام المؤتمر" تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ماجدة بدوي أمينة
ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر

دعت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، ومؤسس مبادرة "شارك وانتخب" المصريين بالخارج، للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 1 و2 و3 ديسمبر، لنسج ملحمة وطنية جديدة لتكون رسالة للعالم بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها.

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وأضافت ماجدة بدوي، في تصريحات صحفية لها، ضرورة أن يكون المصريين بالداخل والخارج جزءًا واحدًا من صناعة المسهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة، وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.

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واجب قومي

وأكدت أمين إعلام حزب المؤتمر، أن المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تعد واجبًا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، حرصًا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته.

وأوضحت ماجدة بدوي أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.

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أهمية مشاركة المصريين بالخارج 
وأشارت أمين إعلام حزب المؤتمر إلى أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على المكتسبات والحقوق السياسية لهم مما ينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبيلة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أول من وضع رؤية واضحة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وحرص على تنفيذها، علاوة على دمجهم في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج في الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل، على أن تبدأ في الداخل يوم الأحد 10 ديسمبر 2023  والإثنين 11 ديسمبر 2023 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023، ويكون التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

المشاركة في الانتخابات الانتخابات الرئاسية أمينة اعلام حزب المؤتمر ماجدة بدوي المصريين بالخارج

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