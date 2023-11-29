نائب محافظ القاهرة تبحث موقف أنشطة الوحدات السكنية والجراجات بطريق وادي دجلة بالمعادي

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لبحث الموقف الحالي لأنشطة استغلال الوحدات السكنية بالعمارات الواقعة على جانبي طريق وادي دجلة، وذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين، والمهندسة هبة طارق بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، ومديري الادارة الهندسية بأحياء المعادي والبساتين وطره.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحرص الشديد على بذل الجهود لمراجعة وبحث موقف الانشطة طبقا للاستخدام المحدد بالتراخيص سواء (سكني - اداري - تجاري) وموقف تنفيذ الجراجات لايواء السيارات اسفل العمارات وفقا للكود المصري المعمول به وقت صدور الترخيص وذلك طبقا لقرار السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن بعضوية السادة رؤساء الاحياء المعنية لتفعيل القرارات.

نائب المحافظ توجه بسرعة انتهاء الاعمال وتحديد المواقع على الخرائط التوضيحية

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة انتهاء الأعمال وتحديد المواقع على الخرائط التوضيحية وموقف العمارات الواقعة على الجانبين مع عمل حصر تقريبي لعدد الوحدات وموقفها طبقا للتراخيص الى جانب موقفها من التصالحات والمخالفات بها ان وجدت وموقف الجراجات بها الى جانب تحديد ولايات الاراضي الفضاء لمسار طريق العين السخنة حتى ميدان بيتشو وتحديد ولاياتها.

كما نوهت عبدالمنعم بالمتابعة المستمرة لهذا الملف لحين الانتهاء من الاعمال من خلال عقد اللقاءات الدورية تنفيذا لكافة التوجيهات الرئاسية لتحقيق الاستفادة العظمي من مشروعات الطرق التي تقام على ارض المنطقة الجنوبية لتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الأعمال في اطار تسهيل كافة التحديات للمضي في تنفيذ كافة المشروعات بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والاستجابة لكل التوجيهات تدعيما لخطط الدولة لتدشين الجمهورية الجديدة وتعظيم الاستفادة القصوى من مشروعات التطوير بمجال الطرق بمراعاة تكاتف كافة جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية وذلك لتحقيق الهدف المنشود وفقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها