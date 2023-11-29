حماس: لم نطلق سراح أى من الإسرائيليين الرجال سوى "كريفوى"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبومرزوق، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح روني كريفوي، ضمن المحتجزين لدى حماس وهو روسي الأصل، وذلك تقديرًا لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح موسى أبو مرزوق في تصريح له عبر منصة (إكس) أنه لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحجوزين في غزة سوى كريفوي، كما سيتم الإفراج اليوم عن آخرين خارج الصفقة، تقديرًا لمواقف الرئيس الروسي المشكورة على حد قوله.

الدفعة السادسة

ومن المقرر اليوم اتمام الدفعة السادسة من تبادل الأسرى والمحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وسط مفاوضات للاتفاق على دفعات جديدة لتبادلها بين الطرفين والذهاب نحو تمديد الهدنة وإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم عن أسماء الأسرى من الأسيرات والأطفال في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع الاحتلال الإسرائيلي، الذين سيتم الإفراج عنهم مساء الأربعاء.

فيما قال نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق اليوم إنه سجل ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 3290 معتقلًا، أعلاها في محافظة الخليل جنوبي الضفة ومن بين المعتقلين 125 امرأة، وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948.

محمود عباس يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام

من جهته قال محمود الرئيس الفلسطيني اليوم إنه آن الأوان لعقد مؤتمر دولي للسلام وجاهزون للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك فورًا، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها كخطوة أولى.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن غزة تتعرض لتهديد وجودي وقوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني مشيرًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية رفضت المشاريع التصفوية للقضية والحلول الجزئية لها.

ودعا الرئيس الفلسطيني: إلى وقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها.