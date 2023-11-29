الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكل مقابل الكل

تقارير إسرائيلية: قريبًا صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين “الكل مقابل الكل”

الأسرى
الأسرى

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه سيتم قريبًا عرض صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب في غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في ذلك الجنود

وعلى صعيد آخر، قال الصحفي الإسرائيلي جاكي هوجي، أمس الثلاثاء، إنه سيتم قريبًا طرح اقتراح على الحكومة الإسرائيلية مفاده إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في ذلك الجنود، مقابل إنهاء الحرب، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "سما" الفلسطينية.

على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم إطلاق سراح 74 محتجزًا، منهم 50 طفلًا وامرأة حتى الآن، مضيفًا: "ونحن ملزمون باستكمال هذا المخطط وإطلاق سراح جميع المحتجزين، نساءً وأطفالًا، ولاحقًا الجميع، دون استثناء".

وأوضح نتنياهو: "نحن ملتزمون بإكمال مهامنا– إطلاق سراح جميع المحتجزين، والقضاء على هذا التنظيم الحمساوي الإرهابي فوق وتحت الأرض، وبالطبع لن تعود غزة إلى ما كانت عليه ولن تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل".

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