الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حياة كريمة بالإسكندرية: منحت الحياة للبسطاء بنسب إنجاز قرابة الـ100%

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة اعمالها التطويرية في محافظة الاسكندرية وتحديدًا في مركز ومدينة برج العرب لتنفيذ 186 مشروع خدمي وتأسيسي، لمساعدة الأهالي وتوفير لهم حياة أمنة بخدمات متكاملة صالحهم بعد سنين من الإهمال.

لن تترك المبادرة الرئاسية مجالًا إلا وتركت فيه بصمتها التطويرية لينعم أهالي القرى البسيطة بالحياة الكريمة ويشعرون بالتطوير والإنجاز الذي ترتقي له الجمهورية الجديدة.

لتعد مشروعات الصرف الصحي وشبكات مياة الشرب من أهم المشروعات التي ارتقت بحياة أهالي منطقة برج العرب، بنسب إنجاز تجاوزت الـ90%، من خلال عدد 15 محطة صرف صحي و3 محطات لمعالجة الصرف وشبكة مياة شرب ومشروع زراعي.

ليتحقق لأهالي قرية برج العرب التأثير الايجابي في تغيير حياة البسطاء وإنهاء معاناتهم مع مشكلات الصرف الصحي وطرقه البدائية والمشكلات الناتجة من عدم توفر البنية التحتية خاصة في أوقات النوات الشتوية، التي عانوا منها لسنوات.

مواطنون: حياة كريمة أذاقتنا طعم التطوير بعد سنوات من الحرمان

أشاد حسين غريب، من اهالي برج العرب بما نفذته المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى الآن بعد سنوات من التهميش والحرمان من التطوير لترتسم ملامح مركز ومدينة برج العرب من جديد، وتمتد الخدمات لمختلف المجالات سواء من تطوير البنية التحتية أو من خلال انشاء مشروعات خدمية سهلت الحياة على أهالي المركز.

أكمل محمد ربيع، من أهالي برج العرب، أن مشروعات الصرف الصحي التي نفذتها مبادرة حياة كريمة في قرى برج العرب كانت طوق نجاه للأهالي، ليوضح أن خلال النوات الشتوية يصبح الوضع أشبه بالمأساة من غرق الشوارع غير الممهدة وتكدس مياه الأمطار فيها لتعيق الحركة للمارة والسيارات وتصل مع شدتها لتغرق بعض المنازل المنخفضة البناء معلقة "كنا بنتبهدل وحياة كريمة عرفتنا يعني إيه إنجاز".

المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمه محافظة الاسكندرية مركز ومدينة برج العرب مشروعات الصرف الصحي

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