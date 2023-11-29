"نساء مصر": في يوم التضامن مع فلسطين: دبلوماسية مصر سر التوصل للهدنة في غزة

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، تأتي بالتزامن مع زخم كبير في الأحداث الراهنة التي تعصف بمسار القضية الفلسطينية، مضيفه يجب أن نسعى جميعا في هذا اليوم إلى إحلال السلام من خلال حل الدولتين وان يكون هناك حالة من التعايش السلمي.

وأوضحت العبسي، في بيان لها، أن جهود الدولة المصرية في ملف القضية الفلسطينية على مدار الأيام الماضية نجحت في إرساء دبلوماسيتها الرائجة التي أثبتت يوما بعد يوم أن لا غنى عنها في الشرق الأوسط لإحلال السلام والاستقرار.

اللقاءات مع كافة الأطراف الدولية



ولفتت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت في عقد كبير من اللقاءات مع كافة الأطراف الدولية ذات ثقل سياسي في المنطقة وعناصر ضاغطة على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وكذلك انعقاد قمة القاهرة للسلام، وبعدها الحضور المصري القومي بالقمة العربية الطارئة، مما يعكس هذا على التحركات الدؤوبة التي تؤكد حرص مصر على دعم الأشقاء وتقديم كافة أوجه التضامن والتعاون معهم لتحقيق النصر الكبير لهم في معركتهم التي اعتبرتها مصر جزء من معركتها الخارجية.

موقف الدول العربية

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الدول العربية لا بد وأن يكون لها موقفا داعما وأن يضعوا مصر نصب أعينهم إزاء موقفها الصارم وجعلها قدوة يحتذى بها في دعم شعوب المنطقة العربية وخوفها البيّن على استقرار المنطقة.

قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثقل مصر الاستراتيجي سبب نجاح الالتزام بالهدنة الإنسانية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

وأكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في احتواء الأزمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مع نجاح تمديد الهدنة الإنسانية والاجتماعات التي تعقدها الدولة المصرية مع الشقيقة قطر لمزيد من الهدن الإنسانية، لافتًا إلى أن جميع الأطراف تثق في نزاهة مصر باعتبارها الضامن لاتفاقيات الهدن الإنسانية خاصة أن مشهد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون عزز دور مصر كطرف أصيل في إدارة الصراعات الكبرى في الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف رزق أن الدولة المصرية عملت بكل إخلاص من أجل تمديد فترة الهدنة الإنسانية تمديها للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار، في ظل اللقاءات المستمرة التى تعقدها القيادة السياسية المصرية مع زعماء العالم والاتصالات المكثفة التي يتم يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الدولة، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف دائم للحرب مع غزة، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورًا دبلوماسيًا تاريخيًا في كشف حقيقة ما يحدث داخل القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق دولى بشأن الانتهاكات التي مارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.