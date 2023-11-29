الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: مصر لها مواقف تاريخية تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

 الدكتور حامد فارس
 الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لها مواقف تاريخية ومشرفة تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، ومصر آمنت بأن لا سلام أو حل إلا بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، برغم أن المجتمع الدولي كان بعيدًا عن هذه الرؤية منذ بداية الأزمة. 

وأضاف الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن موقف مصر الصلب وقوته جعلت المجتمع الدولي وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية باعتبارها هي الإدارة الأقوى  إلى تغيير المواقف الدولية لتتجه نحو البوصلة المصرية وهو ما ظهر بشكل كبير جدًا، وتأتي نتيجة بأن مصر تحركت على كل الاتجاهات والمحاور لإحداث إنفراجة في المشهد المعقد داخل قطاع غزة.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر نجحت في بداية الأزمة في سعيها بكسر الحصار على قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين والضغط على المجتمع الدولي بانعقاد قمة القاهرة للسلام التى شارك فيها 31 دولة وأكثر من 3 منظمات.

وشدد أستاذ العلاقات  الدولية، على أن مصر أكدت بشكل قاطع على رفض تهجير الفلسطينيين وثوابت مصر بضرورة تنتفيذ حل الدولتين، موضحًا أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية هي دلالة على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

حقوق الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية أستاذ العلاقات الدولية قطاع غزة تهجير الفلسطينيين

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