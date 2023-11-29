الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

الفلسطينيين
الفلسطينيين

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن أسماء الأسرى الأطفال في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع الاحتلال الإسرائيلي، الذين سيتم الإفراج عنهم مساء الأربعاء.

وبحسب بيان هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ضمت القائمة 15 طفلًا، بالإضافة إلى 15 أسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، ليصبح العدد الإجمالي للمفرج عنهم اليوم 30 أسيرةً وطفلًا.

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تفاصيل أسماء الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين

وجاءت أسماء الأطفال من الدفعة السادسة من الأسرى كالتالي:

1. عبدالرحمن عبدالشافي حسن رازم- القدس
2. نور الدين عامر أحمد أبوجمعة- القدس
3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس
4. محمد وائل علي جاد الله- القدس
5. هارون هاني علي علقم- القدس
6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس
7. عبدالرحمن إبراهيم محمد رشايده- بيت لحم
8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم
9. أحمد كمال أحمد العمور- بيت لحم
10. يحيى محمد مبتسم أرحيميه- رام الله
11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله
12. محمد أسامة مصطفى محاميد- جنين
13. أوس ربيع كايد خضر- جنين
14. عبدالرحمن عمر عزات حنفية- أريحا
15. إبراهيم أحمد بدر زماعره- الخليل

فيما تضمنت أسماء الأسيرات التالي:

1. أسماء حسن موسى أبو تكفه - الداخل
2. آلاء شكري محمود شحادة - الداخل
3. عدن عودة إبراهيم الطوري- الداخل
4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل
5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل
6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل
7. لنا نادر محمود أبوصلاح- الداخل
8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس
9. خديجة أحمد إبراهيم أبوغالية- القدس
10. مريم محمود عبدالسلام سلهب- الخليل
11. لمى عبدالمطلب ديب الفاخوري- الخليل
12. رقية عبدالرحمن طه عمرو- الخليل
13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله
14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله
15. دانيا صقر محمد حناتشة- رام الله

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واشنطن بوست: جنود احتياط ومجندات ضمن صفقات تبادل الأسرى المقبلة

الأسرى الدفعة السادسة تبادل الأسرى الإحتلال الإسرائيلي هيئة الاسرى والمحررين

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