الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد بدير لـ"الدستور": الرئيس السيسي رجل المواقف الصعبة دائما

أحمد بدير
أحمد بدير

أكد الفنان أحمد بدير، أن الشعب المصري جميعًا على رأسهم القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي يقفون ويدعمون الشعب الفلسطيني، متابعًا: "سنظل ندعمهم ضدالاحتلال الإسرائيلي ومجازره التي تحدث للشعب الفلسطيني منذ أكثر من 50 يوما".

وتابع  بدير في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "الرئيس السيسي وقف بقوة ضد الطغيان ، ولم يخش أحد، وتحدث عن الحق وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقوية، وهذا الأمر أسعد جميع المصريين، والذي أكد أننا لدينا زعيم قوي يقف في وجه الظلم والظالمين دون خوف".

وأضاف: "الرئيس السيسي هو رجل المواقف الصعبة دائما سواء داخل مصر أو خارجها، وهو مؤمن تماما بحق الشعب الفلسطيني في وجود حياة آمنة على أرضهم وهو ما تحدث عنه يشكل دائم أمام العالم وهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة على أرضه".

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد بدير في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

مسلسلات رمضان 2024

يخوض الفنان أحمد بدير السباق الرمضاني 2024 من خلال مشاركته في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وسيجسد الفنان أحمد بدير شخصية جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي قدّمها من قبل، وسيلعب دور شخصية أحد أعيان من دولة المغرب ويدعي عبدالأحد، وتبدأ أحداثه مع الفنان ياسر جلال، وتتصاعد الأحداث الخاصة بمسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان 2024.

بدأ الفنان ياسر جلال تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وذلك خلال الأيام الماضية، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشكل جديد تماما ولوك مختلف عن مسلسلاته السابقة، حيث يتطلب وقت ومجهود كبير، وذلك حتى يكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني.

وينتمي العمل إلى المسلسلات الضخمة إنتاجيا، كما أنّ التصوير سيكون بين مصر و3 دول أخرى، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، ويعقد ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة للمسلسل للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين فيه. 

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