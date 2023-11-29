الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توجيه سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة بـ3 أحياء في الإسكندرية (صور)

سيارات بيع سلعة السكر
سيارات بيع سلعة السكر بالإسكندرية

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سيارات محملة بسلعة السكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيهًا تفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.


جرى تحميل 3 سيارات نقل كل منها 5 أطنان سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيهًا، وتم توجيه السيارات لأحياء: حى العجمى، حى العامرية ثان، مركز برج العرب القديم، للبيع من خلال رؤساء الأحياء فى المناطق الاكثر احتياجا والتى تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف مدراء إدارات التموين والأحياء والشرطة.

وأوضحت مديرية التموين، أن هذا العمل لاقى استحسان ورضاء تام من المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحامًا توفيرًا للسلع الأساسية تحقيقًا للأمن الغذائى.

 

وكانت قد تواجدت الأسبوع الماضي سيارات مديرية التموين لتوفير سلعة السكر للمواطنين في المناطق التالية: خورشيد بحي المنتزة أول، وقرى المعمورة بحي المنتزة ثان، وقرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق، وقرى أبيس 7 و8 بحي وسط، وبشاير الخير بحي غرب، وقرى النهضة بالعامرية أول، وقرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان، وقرى مركز ومدينة برج العرب.

 

وفي ذات السياق، أجرى الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وافرة للمواطنين، ومتابعة توافر سلعة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.


وأكد نائب المحافظ أنه وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هناك رقابة مشددة من جميع الأجهزة التنفيذية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، والتصدى لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

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وزارة التموين والتجارة الداخلية سـلعة السـكر محافظ الإسكندرية المناطق الأكثر احتياجا تخفيض أسعار السلع

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