الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلى بعد انتهاء إيقافه (صورة)

كهربا
كهربا

علق محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الأهلي، على انتهاء فترة إيقافه رسميا مع المارد الأحمر، خلال منافسات مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

أول تعليق من كهربا عقب انتهاء فترة إيقافه (صورة)

ونشر كهربا، صورة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مصاحبا بتعليق: "السر كله في الرضا". 

وأضاف كهربا: "الرضا هو باب السعادة رضيت بلقمتك هتحبها، رضيت بنصيبك هيملى عينك، رضيت بحالك هتلاقي نفسك حاسس إنك ملك زمانك".

واختتم قائلا: "الخلاصة.. الراضي ربنا بيراضيه في كل حتة واللي مش راضي دنيته ضيقة في كل حتة.. يا رب ارزقنا الرضا وادم نعمتك علينا".

رسالة كهربا 

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا، جناح نادي الأهلي، بإيقاقه 6 مباريات عن المشاركة مع الفريق الأحمر بمسابقة دوري نايل خلال الموسم الحالي (2023/2024)، قد انتهت رسميا بمواجهة سموحة، أمس الثلاثاء، والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهداف نتيجتها، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة ذاته.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق إيقاف كهربا ومنعه من المشاركة مع الأهلي، بدوري نايل خلال الموسم الجاري، في 12 مباراة قبل أن تقرر تخفيف العقوبة لـ6 مباريات فقط، بسبب أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الموسم الماضي.

كهربا جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام زد بدوري نايل

وبذلك أصبح من حق كهربا التواجد مع المارد الأحمر في المباريات المقبلة بدوري نايل، وتحديدا مواجهة زد الأربعاء القادم، في الجولة الثامنة.

ومن جانب آخر، تغادر بعثة الأهلي القاهرة اليوم الأربعاء، في طريقها لتنزانيا، من أجل مواجهة يانج أفريكانز، السبت القادم، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستهل المارد الأحمر مشواره في دور المجموعات، بالفوز على ميدياما الغاني، السبت الماضي، بثلاثية نظيفة.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من الأميرة السمراء، التي تضم فرق (شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني).

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