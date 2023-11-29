الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أكثر من 8 الاف مدرسة تتأهب لاستقبال الناخبين داخل مصر.. ومصادر بـ «التعليم» تكشف التفاصيل

المدرسة
المدرسة

تتأهب المدارس التى ستشهد لجان انتخابية على مستوى الجمهورية لانطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة ، ديسمبر المقبل، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل اختيار المدارس كلجان للاقتراع. 

قالت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور إنه تم اختيار ٨٥٦٣ مدرسة  تتجمل  لاستقبال  الناخبين  المصريين  بالداخل، مشيرًا إلى أن إجازة  الطلاب  ستكون من الخميس إلي الاتنين وتوجد أماكن لتجمع  المعلمين في  أقرب  مدرسة.
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وأشارت المصادر إلى أن الهيئة  العليا  للانتخابات  ستتسلم  المدارس  المقرر اتخاذها  لجان انتخابية يوم  الخميس  من  الأسبوع  المقبل، على أن يتم  اخلاء  المدارس من  الطلاب والمعلمين  وفرض حراسة مشددة  وتخصيص  مكان  لمبيت  الحراسة ورئيس  اللجنة والعاملين  بها علي  مدار العملية  الانتخابية أيام ١٠  و١١  و١٢  ديسمبر  بالاضافة إلى وجود كاميرات  مراقبة حول  الأسوار .


أستكملت المصادر أنه تم  تجهيز اللجان بالأثاث والاضاءة  وأماكن  لاستقبال الناخبين من كبار السن، لافتات  ، لوحات  إرشادية  للوصول إلي اللجنة الفرعية  والأدلاء  بالصوت في  الصندوق  الانتخابي.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وشددت التربية والتعليم والتعليم الفني فى خطابها لمديري المديريات في جميع محافظات، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع، وضرورة التنسيق بين مديري المديريات والمحافظين للوصول إلى أعلى مستوى آداء في هذا الشأن

وكان قد اصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ بدعوة الناخبين ل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها ايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وفي حالة الاعادة تجرى اعادة الانتخابات الرئاسية ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقة ٨ و٩ و١٠ يناير ٢٠٢٤

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