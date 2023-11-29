الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عامل بتهمة قتل تاجر فاكهة فى شبين القناطر بالقليوبية

جريدة الدستور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عامل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بقتل تاجر فاكهة بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية؛ بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعيار ناري من سلاح ناري رد خرطوش.

كما أمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال جثة تاجر فاكهة، له معلومات جنائية، بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى.

وبسؤال شقيق المتوفي "عامل" قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيارًا ناريًا من فرد محلى كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابة شقيقه، التى أودت بحياته، وفرَّ هاربًا، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين، و3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات ومبلغ مالي"، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

حبس عامل امن القليوبية شبين القناطر خلافات مالية تاجر فاكهة

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