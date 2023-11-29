الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طائرة الإغاثة السعودية الـ23 تصل إلى مطار العريش

طائرة الإغاثة السعودية
طائرة الإغاثة السعودية

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ23، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وفقًا للوكالة السعودية الرسمية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، الذي يمر بها.

السعودية الشعب الفلسطيني قطاع غزة

مواد متعلقة

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مسئولون أمنيون مصريون يبحثون مع نظرائهم القطريين تمديد الهدنة الإنسانية بغزة

واشنطن بوست: جنود احتياط ومجندات ضمن صفقات تبادل الأسرى المقبلة

أكثر من 300 طن.. روسيا تكشف حجم مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة

حماس توافق على تمديد الهدنة 4 أيام أخرى

"حماس": تمديد الهدنة أمر وارد.. والإفراج عن العسكريين الإسرائيليين له شروط أخرى

"القاهرة الإخبارية": اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة فى غزة يومين إضافيين

بالتعاون مع الأونروا.. الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية يجتمعون اليوم للتضامن مع فلسطين

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

كادت تتحول لمشاجرة بالأيدى.. كواليس جلسة حسام وإبراهيم حسن مع مسئولى المصرى

ضياء رشوان يكشف حجم المساعدات الإغاثية إلى غزة منذ 7 أكتوبر: النصيب الأكبر لمصر

هتك عرض زميلته وأبوه حرضه.. تفاصيل حبس شاب بالقطامية

"قطاع الأعمال": افتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بالمحلة بعد انتخابات الرئاسة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس