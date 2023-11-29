الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة علاجية جديدة لدعم 125 مريضًا من أبناء الغربية

قافلة علاجية
قافلة علاجية

نجحت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، استهدفت تقديم الدعم الطبي لعدد (125) مريضًا ومريضة بقرية ميت المخلص بمركز زفتى، وقرية كفر سبطاس بمركز طنطا، وقرية الرجبية بمركز السنطة، وقرية الهياتم بمركز المحلة.
 

وأكد  أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية. 
 

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، وعمل إشاعات وتحاليل لعدد 54 حالة.


وأشار إلى أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا لزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وذكر أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

جمعية الأورمان قافلة طبية المستشفى الجامعي بطنطا الدعم الطبي وقرية كفر سبطاس وقرية الرجبية وقرية الهياتم

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