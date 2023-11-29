"أطباء مطروح" تناقش جهود تحسين منظومة الصحة واستقرار أوضاع الأطباء بالمحافظة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتائج لقاء وفد أطباء مطروح برئاسة الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح مع الدكتور أسامة عبدالحى نقيب عام نقابة الأطباء، لمناقشة جهود تحقيق مزيد من تحسين منظومة الصحة واستقرار الأوضاع للأطباء بمطروح بما يعود على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح.

إدراج نظام محدث للأطباء

وأوضح نقيب أطباء مطروح أنه تمت مناقشة عدد من المطالب والإجراءات المالية للنقابة الفرعية وإدراج نظام محدث للأطباء على سيستم برنامج النقابة، بالإضافة إلى عدد من القضايا العامة ورؤية التعاون مع نقابة الأطباء بليبيا الشقيقة من خلال نقابة مطروح الفرعية.



وأكد النقيب العام أهمية الحفاظ على مكانة الأطباء مع الاستعداد التام لسرعة تلبية الاحتياجات الضرورية لأطباء مطروح، موجهًا الشكر لمحافظ مطروح على تعاونه من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة والإسهام في تحقيق مزيد من الاستقرار لأطباء مطروح.