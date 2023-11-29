الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر تتضامن كليًا مع حقوق الشعب الفلسطينى وتحرص على توفير المساعدات الإنسانية

النائب محمد عريبى
النائب محمد عريبى

أكد النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن الشعب الفلسطيني شعب حر، له حقوقه في إقامة دولته الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، ومحاولات الاعتداء على هذه الحقوق هو اعتداء على القوانين الدولية، وانتهاكات صارخة للحقوق الإنسانية، تحتاج إلى ردعٍ حاسمٍ من جانب المجتمع الدولي.

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غدا.. "التجمع" ينظم مؤتمر جماهيري بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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كاتب إماراتى لـ"الدستور": يوم التضامن مع الفلسطينيين فرصة لدعم القضية دوليًا

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأضاف عريبي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن مصر تتضامن تضامنًا كاملًا وكليًا مع حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعمه بكل الاتجاهات في المحافل الدولية والإقليمية، وتحرص على توفير وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة، وتفتح أبوابها أمام المصابين والمرضى لتوفير العلاج اللازم لهؤلاء الأشقاء الذين يعانون من جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وشدد عضو مجلس الشيوخ على رفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني الذي يحاول الكيان الصهيوني فرضه، مؤكدًا أن تصفية القضية الفلسطينية على حساب الحدود المصرية لم ولن يُسمح به مهما حدث ومهما كان، والتضامن المصري الكامل مع فلسطين لا يعني الاعتداء على الحقوق والسيادة المصرية، أو التسليم بالتفريط في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وترك أراضيه لمحتل غاصب.

وحذَّر القيادي في "مستقبل وطن" من عودة ممارسات الكيان الصهيوني وعودة القتال في قطاع غزة مرة أخرى، والذي يُنذر بتفاقم واتساع رقعة الصراع، والذي يعني تهديد الأمن القومي للجميع.

وثمّن عريبي الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي امتدت ليومين آخرين، برعاية مصرية قطرية، وأوقفت القتال وأعادت الفلسطينيين إلى منازلهم، وساهمت في صفقة تبادل أسرى بين الأطراف، وإقرار حالة من السلام في المنطقة، مشددًا على أهمية استغلال هذه الهدنة في الجلوس على طاولة المفاوضات وإقرار الحقوق وفرض عقوبات على من يتجاوزها.

عضو مجلس الشيوخ بحزب مستقبل وطن دولته الفلسطينية مصر الإحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني

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