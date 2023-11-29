الوقائع الرسمية تنشر قرار "السياحة" بالغلق الإداري لـ10 شركات للعمل بدون تراخيص

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 526 لسنة 2023 بغلق إداري عدة مقار لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا للجدول التالي:

نص قرار وزارة السياحة والآثار رقم 526 لسنة 2023 صادر بتاريخ 10/8/2023 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/4/1981 بشأن الغلق الإدارى؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحاضر الوارد أرقامها بالبيان التالي؛ وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة؛ وفى ضوء القرار الوزارى رقم (65) الصادر بتاريخ 7/3/2022.



قـــــرر: (المادة الأولى) يغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا للجدول التالى جى تى أى للسياحة شقة رقم 41 الدور الرابع ش النصر المعادى - المعادى الجديدة عقار 11/2 القاهرة وليد كارى - حازم حسن عبد الفتاح - محمد عبد الصمد 32 ح بتاريخ 5/2/2023



- تريدرس للسياحة ش الأتوبيس - برج الصفوة بلازا محل بالدور الأرضى بجوار رن الملكة للمخبوزات دائرة قسم ثان المنصورة شادى عبد الهادى سيف الدين - السيد شريف السيد عبد الغفار 5 ح بتاريخ 7/2/2023 وأعيد قيده برقم 1879 لسنة 2023 جنح المنصورة.



- الأدهم ترافيل 1 عمارات جاردينيا - مدخل ب - الدور الأول شقة 101 ش الهرم - الجيزة ماجدة محمد حلمى سليم - أحمد خالد سعيد محمد عبد الغنى 5 ح بتاريخ 21/2/2023.



- جو تورز مصر محل بالدور الأرضى عمارة القارح- ش ترعة البطحية- طريق الحامول بجوار البنك الأهلى مدينة منوف دائرة قسم منوف - محافظة المنوفية أحمد محمود محروس شبابك - سمر سمير حامد 5 ح بتاريخ 20/2/2023 وأعيده قيده برقم 1757 لسنة 2023 جنح قسم منوف.



- الرياض للرحلات والخدمات السياحية ش البحر الشفق - منزل الدكتور عماد سليمان شمس الدين - مركز الرياض - كفر الشيخ صالح محمد سالم عبد القادر- حسام محمد يونس - محمد محمد سليمان 3 ح بتاريخ 31/1/2023 وأعيد قيده برقم 393 لسنة 2023 إدارى مركز الرياض كفر الشيخ شركة نغم ترافيل بهنباى - طريق المعاهدة أمام كافيتريا ضى القمر - مركز الزقازيق - الشرقية وليد سعيد عبد الحليم محمد عبد الحليم 5 ح بتاريخ 4/2/2023 وأعيد قيده برقم 3607 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق.



- إنجاز ترافيل الدور الثالث عمارة أمام المزلقان القديم أعلى فرن الصعايدة - بندر أبو حماد- الشرقية محمد أحمد على إبراهيم - محمد إبراهيم محمد عبد القادر 3 ح بتاريخ 6/2/2023 وأعيد قيده برقم 2744 لسنة 2023 جنح أبو حماد .



- هور أيزون للسياحة شقة بالدور الأرضى بشارع المدرسة الثانوية بنات متفرع من شارع ماهر الناقة - مركز شبرا خيت - البحيرة عبد السلام عبد الغنى عبد الغنى عميرة 3 ح بتاريخ 9/2/2023 وأعيد قيده برقم 811 لسنة 2023 إدارى شبرا خيت الأنيق ترافيل ش المتولى خلف الحديقة - مركز أبو حمص - البحيرة مجاور عبد الله محمود - بسمة عبد اللاه عبد الفتاح حسن شيخون 3 ح بتاريخ 15/1/2023 وأعيد قيده برقم 421 لسنة 2023 إدارى مركز أبو حمص.



- السفير ترافيل للنقل والرحلات أمام موقف جرجا - قرية برديس - البلينا - محل بالدور الأرضى على اليسار بعقار ملك/ عنتر عبد الحميد أحمد - سوهاج درويش الكحلاوى درويش محمد 3 ح بتاريخ 4/12/2022 وأعيد قيده برقم 13369 لسنة 2022 جنح مركز البلينا.



- الزهرة ترافيل للسفر ناحية قرية الحرجة قبلى- عقار ملك أحمد عبد الحميد أحمد - بالدور الأرضى - محل رقم 1 - مركز البلينا - سوهاج حسنى عبد العزيز محمد - محمود حسنى عبد العزيز محمد 3 ح بتاريخ 7/12/2022 وأعيد قيده برقم 13685 لسنة 2022 جنح مركز البلينا.



- كريسمار ترافيل شقة 7 بالعقار 4 عمارات العبور - صلاح سالم - القاهرة ميشيل موريس سليم حنا - نيفين سمير مهنى بولس 32 ح الإدارة بتاريخ 20/2/2023.



(المادة الثانية) تخطر مصلحة الضرائب عن المقار المذكورة لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.



(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.



