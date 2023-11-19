الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار جهاز حماية المستهلك بشأن جمعية تنيس للاستزراع السمكى

الاستزراع السمكى
الاستزراع السمكى

نشرت الوقائع المصرية قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتعديل بعض مواد النظام الداخلي لجمعية تنيس للاستزراع السمكى بجنوب بورسعيد.

نص القرار 

ونص قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية Lakes and Fish Resources Protection and Development Agency تعديل بعض مواد النظام الداخلي لجمعية تنيس للإستزراع السمكى بجنوب بورسعيد انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنيس للاستزراع السمكى بجنوب بورسعيد فى 3/10/2023 انعقادًا صحيحًا طبقا لأحكام المادة (38) من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 وقد قررت الآتى: تعديل المادة رقم (21) فقرة (1) من النظام الداخلى للجمعية: رأس مال الجمعية المسهم: المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل مادة رقم (21) فقرة (1) يتكون رأس مال الجمعية المسهم من عدد غير محدود من الأسهم يكتتب بها الأعضاء وقيمة السهم الواحد فى الجمعية 100 جنيه. مادة رقم (21) فقرة (1) يتكون رأس مال الجمعية المسهم من عدد غير محدود من الأسهم يكتتب بها الأعضاء وقيمة السهم الواحد فى الجمعية 100 جنيه على أن يكون قيمة السهم الواحد يساوى 1 فدان مع مراعاة أن كسر الفدان يحسب بسهم وعليه (السهم = فدان). وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،، مدير عام الإدارة العامة للتعاون م/ صفاء مجاهد حسن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية Lakes and Fish Resources Protection and Development Agency تعديل بعض مواد النظام الداخلى لجمعية عبد الله بن سلام للاستزراع السمكى بجنوب بورسعيد انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية عبد الله بن سلام للإستزراع السمكى بجنوب بورسعيد فى 3/10/2023 انعقادًا صحيحًا طبقا لأحكام المادة (38) من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 

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وقد قررت الآتى: تعديل المادة رقم (21) فقرة (1) من النظام الداخلى للجمعية: رأس مال الجمعية المسهم: المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل مادة رقم (21) فقرة (1) يتكون رأس مال الجمعية المسهم من عدد غير محدود من الأسهم يكتتب بها الأعضاء وقيمة السهم الواحد فى الجمعية 100 جنيه. مادة رقم (21) فقرة (1) يتكون رأس مال الجمعية المسهم من عدد غير محدود من الأسهم يكتتب بها الأعضاء وقيمة السهم الواحد فى الجمعية 100 جنيه على أن يكون قيمة السهم الواحد يساوى 1 فدان مع مراعاة أن كسر الفدان يحسب بسهم وعليه (السهم = فدان).

الوقائع المصرية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنيس للإستزراع السمكى بورسعيد السهم

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