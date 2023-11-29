ابنة مصطفى محمود تروى أسرار رحلة العلم والإيمان فى "معكم منى الشاذلى".. غدًا

تحل ابنة الدكتور مصطفى محمود، ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” غدًا الخميس، في حلقة خاصة تروي خلالها كواليس رحلة العلم والإيمان.

وتكشف ابنة العالم والطبيب والأديب الشهير دكتور مصطفى محمود، عن كواليس الإعداد للبرنامج التليفزيوني "العلم والايمان" الأطول والأشهر في الشرق الأوسط، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "ON".

تؤكد الابنة خلال الحلقة أن والدها لم يكن يخطط لتقديم البرنامج وأنه فقط كان معدًا للمادة العلمية التي ستقدم خلاله، وبعد عرض فكرة البرنامج على عدد من الإذاعيين المشاهير رفضوا لصعوبة عرض المادة العلمية وقتها كان الاختيار أن يقدم الدكتور مصطفى محمود، البرنامج لكونه الأقدر بشرحها للمشاهدين.

كما توضح أن والدها الذي تحول إلى نجم ساطع في مجال التليفزيون كان خجولًا جدًا في طفولته ولم يتوقع أحد من أسرته أن يحقق تلك الشهرة الواسعة، كما تكشف أن والدها كان له توأم ولكنه توفي.

برنامج معكم منى الشاذلى

تقول كذلك إن والدها كان طفلًا مختلفًا يتمتع بالذكاء، وظهرت نبوغته منذ صغره وهذا ما كشفه المدرسون لأسرته أثناء مرحلة المدرسة، وتذكر أن والدها كان محبًا للقرآن الكريم بسبب إصراره على التردد على كتاب القرية، وكان دائمًا يقول إن للقرآن الكريم حسا موسيقيا خاصا ينقله إلى عالم آخر.

وتشير إلى أن والدها كان محبًا للفنون وكان يكتب الزجل والشعر ويعزف على الفلوت والعود وعندما وصل مرحلة الثانوية بدأ يدرس العلوم والكيمياء والطبيعة والكهرباء المغناطيسية وبدأ شغفه بالعلوم بشكل عام.