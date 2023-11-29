الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ابنة مصطفى محمود تروى أسرار رحلة العلم والإيمان فى "معكم منى الشاذلى".. غدًا

برنامج معكم
برنامج معكم

تحل ابنة الدكتور مصطفى محمود، ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” غدًا الخميس، في حلقة خاصة تروي خلالها كواليس رحلة العلم والإيمان. 

وتكشف ابنة العالم والطبيب والأديب الشهير دكتور مصطفى محمود، عن كواليس الإعداد للبرنامج التليفزيوني "العلم والايمان" الأطول والأشهر في الشرق الأوسط، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "ON".

تؤكد الابنة خلال الحلقة أن والدها لم يكن يخطط لتقديم البرنامج وأنه فقط كان معدًا للمادة العلمية التي ستقدم خلاله، وبعد عرض فكرة البرنامج على عدد من الإذاعيين المشاهير رفضوا لصعوبة عرض المادة العلمية وقتها كان الاختيار أن يقدم الدكتور مصطفى محمود، البرنامج لكونه الأقدر بشرحها للمشاهدين.

كما توضح أن والدها الذي تحول إلى نجم ساطع في مجال التليفزيون كان خجولًا جدًا في طفولته ولم يتوقع أحد من أسرته أن يحقق تلك الشهرة الواسعة، كما تكشف أن والدها كان له توأم ولكنه توفي.

برنامج معكم منى الشاذلى 

تقول كذلك إن والدها كان طفلًا مختلفًا يتمتع بالذكاء، وظهرت نبوغته منذ صغره وهذا ما كشفه المدرسون لأسرته أثناء مرحلة المدرسة، وتذكر أن والدها كان محبًا للقرآن الكريم بسبب إصراره على التردد على كتاب القرية، وكان دائمًا يقول إن للقرآن الكريم حسا موسيقيا خاصا ينقله إلى عالم آخر.

وتشير إلى أن والدها كان محبًا للفنون وكان يكتب الزجل والشعر ويعزف على الفلوت والعود وعندما وصل مرحلة الثانوية بدأ يدرس العلوم والكيمياء والطبيعة والكهرباء المغناطيسية وبدأ شغفه بالعلوم بشكل عام.

منى الشاذلي معكم برنامج معكم منى الشاذلي ابنة الدكتور مصطفى محمود تفاصيل حلقة ابنة الدكتور مصطفى محمود مع منى الشاذلي

مواد متعلقة

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفضت الرجوع إليه فقتلها أمام زوجها في شبين الكوم.. وقرار من النيابة

الحكم على حمو بيكا فى قيادة سيارة دون رخصة وتغيير لونها

قبل إصداره رسميًا.. موقف منتخب مصر فى التصنيف الجديد لفيفا

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

سقطت من علو.. التحقيق في العثور على جثة فتاة في التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس