الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية كفر الشيخ" تدعو طلابها للمشاركة في "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

مسابقة المبدع الصغير
مسابقة المبدع الصغير

دعت منطقة كفر الشيخ الأزهرية طلابها بمختلف المراحل الدراسية للمشاركة في «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، في دورتها الرابعة عن العام الحالي 2023/2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وينتهي التقديم يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

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تفاصيل المسابقة والجوائز

وتنقسم الجائزة للعام الحالي إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز في كل فرع، قيمة كل منها 40 ألف جنيه مصري.

وتم اختيار موضوع المسابقة هذا العام عن «نصر أكتوبر»، وذلك بمناسبة احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد، ويمكن للراغبين معرفة الشروط والتفاصيل والتقدم إلكترونيًّا عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg).

ومؤخرا، كرَّمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقتي «المعلمة القدوة» و«الأزهري الصغير»، وذلك بمدرج ديوان عام المنطقة، وقد جاء ذلك بحضور  حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، والأستاذة شيرين حشيش، مدير مرحلة رياض الأطفال، والدكتور محمد سعد موسي، مدير مرحلة التعليم النموذجي بالمنطقة، والدكتورة عليات فراج، موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة.

وقدم فقرات الحفل الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، وخلال الإحتفالية تم تكريم الطفلة زينب إسلام عبد الله، من روضة معهد كفر الشيخ النموذجي، والحاصلة على المركز الرابع على مستوى مناطق الجمهورية بمسابقة «الأزهري الصغير»، كما تم تكريم  رشا محمود مرعي، معلمة روضة منية المرشد، والحاصلة على المركز الثاني بلقب المعلمة القدوة في التصفيات النهائية لمسابقة «المعلمة القدوة» على مستوى مناطق الجمهورية.

وبنهاية الحفل دعا رئيس المنطقة جميع معلمات رياض الأطفال إلى بذل كل الجهد حفاظًا على الأمانة التي بين أيديهن، مشيرًا إلى أن أطفال اليوم هم شباب الغد وقيادات المستقبل، هذا وقد ساعد في الإعداد والتنظيم للحفل أماني حمد، بإدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

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