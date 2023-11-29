تراجع معدل المواليد فى كوريا الجنوبية بأعلى نسبة منذ 3 أعوام خلال سبتمبر الماضى

كشفت بيانات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدد المواليد تراجع بأعلى نسبة منذ ثلاثة أعوام خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن 18 ألفًا و707 رضع ولدوا خلال سبتمبر الماضي، بانخفاض بنسبة 6. 14% مقارنة بالعام الماضي.

وتعد هذه أعلى نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2020، عندما تراجع عدد المواليد بنسبة 5ر15% أو ما يعادل 3673 رضيعًا.

وقد ارتفعت حالات الوفاة بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى 28 ألفًا و364 في سبتمبر الماضي، وبذلك تعرضت البلاد لتراجع طبيعي في تعداد السكان بواقع 9657 هذا الشهر.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول انخفاض طبيعي في تعداد السكان خلال عام 2019، واستمر تجاوز حالات الوفاة لحالات الولادة للشهر الـ47 على التوالي.

تراجع مزمن في معدلات المواليد

يشار إلى أن كوريا الجنوبية تعاني من تراجع مزمن في معدلات المواليد، حيث يختار الكثير من صغار السن تأجيل الزواج أو الإنجاب أو عدم الزواج والإنجاب على الإطلاق في ظل تغير الأعراف الاجتماعية وأساليب الحياة، وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار المنازل وسوق العمل الصعب والتباطؤ الاقتصادي.

وكان عدد حالات الزواج قد تراجع بنسبة 3. 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 12 ألفًا و941 حالة في سبتمبر الماضي، كما انخفضت حالات الطلاق بنسبة 1. 8%، لتصل إلى 7504 حالات.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعانى من "تراجع مزمن" في عدد المواليد منذ أكثر من 10 سنوات، وقد أظهرت بيانات حكومية حديثة انخفاضًا جديدًا بعدد المواليد في فبراير الماضي.

وكشفت البيانات الجديدة أن 27 ألف طفل ولدوا في فبراير 2018، مقارنة مع 32 ألفًا في الشهر ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 9.8 بالمئة، بحسب وكالة الإحصاءات الكورية.

وفي العام الماضي، انخفض عدد المواليد إلى أدنى مستوى له على الرغم من الجهود الطويلة لزيادته، بحسب الوكالة.

ووصل عدد المواليد خلال العام الماضي إلى نحو 358 ألفًا، أي بانخفاض بنسبة 11.9 بالمئة، وهو ما يمثل نحو 49 ألف مولود عن العام الذي سبقه.

ومثل هذا العدد أدنى مستوى له منذ أن بدأت الوكالة تجميع البيانات المتعلقة بهذا الخصوص في عام 1970.

وبلغ معدل الخصوبة الكلي في البلاد، وهو متوسط عدد الأطفال الذين يمكن لامرأة واحدة إنجابهم خلال حياتها، 1.05 طفل في العام الماضي، مقارنة مع 1.17 في عام 2016، مسجلًا أدنى مستوى وفقًا للبيانات.

وسجل عدد الوفيات 25 ألفًا في فبراير الماضي بزيادة قدرها 9.2 بالمئة عن العام الماضي، بينما بلغ عدد الزيجات 19 ألفًا في فبراير بانخفاض 11.6 بالمئة عن العام الماضي.