"جوهرة فى القصر" تتبرع لغزة.. كيف تفاعل مشاهير كوريا مع أزمات الشرق الأوسط 2023؟

تفاعل مشاهير كوريا الجنوبية بشكل ملموس مع أزمات الشرق الأوسط في 2023، لعل أحدث التحركات ما قامت به "لي يونج آي" نجمة المسلسل الشهير "جوهرة في القصر" حيث تبرعت بمبلغ 50 مليون وون لمساعدة الأطفال في غزة، حسبما أعلنت جمعية الصليب الأحمر الكوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X".

نجمة جوهرة في القصر تتبرع لأطفال غزة

وقالت صحيفة "جونجانج ديلي" الكورية أن "لي يونج آي" -التي اشتهرت بمسلسلها الدرامي الناجح "جوهرة في القصر" الذي ذاع صيته في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي عام 2003، وهي الدراما الكورية المبنية على القصة الحقيقية لجانج جيوم، أول طبيبة ملكية في مملكة جوسون- تبرعت بمبلغ 50 مليون وون للمساعدة في الجهود الإنسانية وفي أنشطة الإغاثة مثل الدعم الطبي للأطفال في غزة الذين أصيبوا خلال الأحداث الدامية الأخيرة.

وقالت الممثلة "أشعر بالحزن بسبب الأخبار التي تنشر يوميًا"، مضيفة "آمل أن يكون هذا مفيدًا للأطفال الذين يعانون من صدمة مؤلمة بعد أن فقدوا أسرهم بسبب الحرب."

https://twitter.com/KoreanRedCross/status/1726875614395904223/photo/1

عضو فرقة BTS يعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية

ومن مشاهير كوريا أيضا الذين تفاعلوا مع أحداث غزة الأخيرة كان كيم تاي هيونج عضو فرقة " BTS" ذائعة الصيت، والذي عبر عن دعمه للقضية الفلسطينية في عرض قوي للتضامن والتعاطف.

وقام عضو BTS، والمعروف على نطاق واسع باسمه الفني " V"، مؤخرًا بالتوجه إلى حسابه الرسمي على انستجرام لمشاركة لوحة فنية تعكس المقاومة الفلسطينية المستمرة.

لا تؤكد هذه الخطوة على تأثير "في" باعتباره أحد نجوم الكيبوب العالميين فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التزامه برفع مستوى الوعي حول القضايا الإنسانية الملحة.

ستوري انستجرام “في” عضو فرقة بي تي إس

مشاهير كوريا يتبرعون لضحايا زلازل تركيا وسوريا

ومن الأزمات الإنسانية التي ضربت الشرق الأوسط العام الجاري 2023، كانت زلازل تركيا وسوريا المدمرة والذي تفاعل معها أيضا مشاهير كوريا، حيث أعلن لي كي تشيول، الأمين العام لليونيسف في كوريا، في فبراير الماضي أن الممثل بارك سيو جون المعروف بأدواره في مسلسلات مثل أقاتل لأجل طريقي"، و"ما خطب السكرتيرة كيم؟" ومؤخرا في الفيلم الهوليوودي "ذا مارفيلز" تبرع بمبلغ 100 مليون وون لمساعدة ضحايا تركيا وسوريا.

وتبرع النجم الكوري جي تشانج ووك المعروف بأدوار البطولة في مسلسلات "Healer" و"The K2" بمبلغ 100 مليون وون لضحايا زلزال تركيا وسوريا، من خلال جمعية هوب بريدج الوطنية للإغاثة من الكوارث.