الليلة.. البابا تواضروس الثانى يترأس عظة الأربعاء الأسبوعية

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية.

يأتي ذلك كأول عظة أربعاء أسبوعية تأتي مع بداية صوم الميلاد المجيد لعام 2023، الذي بدأ الأحد الماضي.

ومن المقرر أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

ويعد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم محبون ومريدون يرغبون في الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يلتقي كهنة كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى في المقر البابوي بالقاهرة مساء الثلاثاء، كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا العمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته كهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية.

وقدم نيافة الأنبا يوليوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

وعرض نيافته للنظام الإداري بالقطاع الذي يتضمن توزيع المسئوليات بشكل دقيق، بما يضمن رعاية كل الفئات الخادمة بكنائس القطاع.

ثم تحدث قداسة البابا مرحبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب عن أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورا تذكارية.