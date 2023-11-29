الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية يجتمعون اليوم للتضامن مع فلسطين

الجامعة العربية
الجامعة العربية

يعقد المندوبون الدائمون في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وفقًا لتصريحات السفير مهند العكلوك.

الإبادة الجماعية في فلسطين 

وفي السياق ذاته، قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية إن التضامن مع شعبنا يأتي هذا العام وشعبنا يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والفصل العنصري في قطاع غزة، وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وتابع أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم حرب إسرائيلية، تشمل قصف البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء وكبار السن، وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدني، بالإضافة إلى حصار قاتل يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء.

وأضاف أن سياسة الاستعمار والفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة مستمرة، وترافقها حملات إرهابية يقودها المستعمرون الإسرائيليون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشمل اقتحامات يومية، واغتيالات، واعتقالات تعسفية، لافتًا إلى أن سياسات تهويد مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين مستمرة، بالإضافة إلى منع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بينما يقتحمه المستعمرون يوميًا، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا مستمرة.

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