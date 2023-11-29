الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرًا فى تهدئة الأوضاع بغزة

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دولة كبيرة، وحجم تأثيرها في إقليمها والعالم كبير جدًا، مؤكدًا أن تحرك مصر في القضية الفلسطينية تحرك نزيه دون أجندات، ويمكن هذا ما يكسب مصر مصداقيتها كوسيط لدى الطرفين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

 

خبرات مصر في الدبلوماسية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر لديها خبرة كبيرة في الدبلوماسية لدى المفاوض الموجود خصوصًا في التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مما يجعلها الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرًا عند محاولة تهدئة الأوضاع وتحقيق تقارب في وجهات النظر.

 

وكشف أن هذا ظهر جليًا في أكثر من موقف، منه صفقة الجندي شاليط الذي تم تبديله بـ1000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

 

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان الأعنف والأكثر شراسة على مر التاريخ.

مصر استاذ العلوم السياسية القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين

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