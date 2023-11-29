القناة يصطدم بأسوان وطنطا يواجه جمهورية شبين فى الأسبوع العاشر لدورى المحترفين

يستضيف طنطا فريق جمهورية شبين ويحل أسوان ضيفا على فريق القناة، في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين .

طنطا في مهمة العودة للانتصارات

في ملعبه يسعى طنطا بقيادة عمرو أنور لاستعادة نغمة الانتصارات، عندما يستضيف فريق جمهورية شبين الذي يعاني بشدة في الفترة الأخيرة.

فريق طنطا يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النجوم والتعادل مع دكرنس والهزيمة أمام بتروجت ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 ودخول دائة الكبار في جدول دوري المحترفين.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي وميدو جمال والحسيني سمير وأحمد علي ومحمد حموشة وأحمد حسني وكريم أسامة ومحمد حسام الشرخة وأحمد السيد وفارس طارق وأحمد الشامي وأسامة النجار وشهاب فتحي وحسون محمد ومحمد عادل وعبدالرحمن الدح ومحمد عاطف وموسي كوناتيه وإبراهيم جمال ومحمد رمضان ونانا أنتوي ومحمد السيد.

وشهدت القائمة عودة ميدو جمال وكريم أسامة بينما يغيب ساهر عبدالمنعم وحسام غالي.

في المقابل يحتل جمهورية شبين المركز التاسع عشر برصيد خمس نقاط من انتصار واحد وتعادلين وست هزائم ويملك أضعف هجوم في دوري المحترفين برصيد أربعة أهداف ودخل مرماه 13 هدفا ووجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع لافيينا والهزيمة أمام المقاصة وراية.

يدير المباراة هيثم عثمان ويساعده عبد العزيز محسن ومحمد أبورحاب ومعهم محمد إبراهيم نور حكما رابعا.

مواجهة قوية بين القناة وأسوان

أسوان تعادل في أخر مبارياته مع أبوقير للأسمدة

ويشهد ملعب القناة بالإسماعيلية مواجهة قوية بين القناة بقيادة سامر عبد الرحمن وأسوان بقيادة هشام زكريا.

ويحتل القناة المركز العاشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع الاتصالات والهزيمة أمام غزل المحلة ومكادي.

على الجانب الأخر يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على امكادي والتعادل مع أبوقير للأسمدة والهزيمة أمام الاتصالات.

يدير المباراة محمد الشناوي ويساعده محمد مصطفى إسماعيل ومحمد خالد عيد ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.