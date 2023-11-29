الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" ينظم مؤتمرا حاشدا بطور سيناء لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية

مؤتمر حزب حماة الوطن
مؤتمر حزب حماة الوطن بجنوب سيناء

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة المحاسب صلاح ربيع، مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دقيقة حداد

وقام الحضور بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء غزة بحضور النائب غريب حسان مساعد أمين الحزب بالمحافظة، وسامح الجندي أمين التنظيم بالمحافظة، ومشايخ وعواقل البدو وأهالي طور سيناء.

وقال صلاح ربيع، إن  الحزب شهد انتشارًا واسعًا خلال الفترة الماضية وأصبح له مقرات  في كافة مدن المحافظة.

وأكد أن حزب "حماة الوطن" أول الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس السيسي، وهذا الدعم يأتي لما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي.

وتابع أن محافظات الجمهورية شهدت  تنمية غير مسبوقة فى وقت واحد، وأن الإنجازات التي تمت في محافظة جنوب سيناء خير شاهد على ذلك.

ودعا ربيع جميع الأهالي للمشاركة في الانتخابات القادمة، موضحًا أن مصر نجحت في السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية ساهمت في توفير حياة كريمة للأهالي.

وأشار إلى أن العالم يشهد تحديات ضخمة أثرت على اقتصاديات جميع الدول ومنها مصر.

وأكد على كلامه النائب غريب حسان عضو مجلس النواب، قائلًا إن المخاطر والتحديات تواجه مصر من عدة إتجاهات، وبفضل الله نجحت مصر في العبور لبر الأمان بقيادة الرئيس السيسي.

ودعا النائب غريب الأهالي للمشاركة بكثافة في الانتخابات قائلًا: "نريد استكمال مسيرة البناء، والرئيس السيسي هو أفضل من يقود مصر في هذه المرحلة، ويكفي المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها الفترة الماضية في كافة المجالات".

وقال سامح الجندي، أمين التنظيم بالمحافظة، أن الحزب يقودة قيادات واعية، ويتميز بحسن الاختيار للقيادات في كافة الأمانات، مما كان له الأثر الأكبر في انضمام العديد من الأعضاء وفتح مئات المقرات على مستوى الجمهورية، وما نشاهده من حشد كبير اليوم في طور سيناء لدعم الرئيس خير دليل على أن الحزب يسير في طريقة الصحيح.

ودعت جميلة سليمان، أمينة المرأة، السيدات بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية ودعم الرئيس السيسي لما قدمه في السنوات الأخيرة لسيناء والمواطن السيناوي.

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