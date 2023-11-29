فايننشال تايمز: مسئولة كبيرة بالاستخبارات الأمريكية تنشر صورة مؤيدة لفلسطين

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن مسئولة كبيرة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، نشرت صورة مؤيدة لفلسطين على فيسبوك في 21 أكتوبر.

وأوضحت فايننشال تايمز نقلا عن المسؤولين، أن "الصورة التي نشرتها المسؤولة الاستخباراتية أثارت مخاوف داخل إدارة بايدن"، مشيرة إلى أن "نائبة المدير المساعد للتحليل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقدم يوميا تحليلات للرئيس بايدن".

وأضافت أن "ضباط وكالة المخابرات ملتزمون بالموضوعية التحليلية وقد يكون لهم وجهات نظر شخصية".

وفي وقت سابق أمس، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية إلى بلدانهم.

وكتب بايدن، عبر منصة "إكس": "لن نتوقف عن العمل حتى نعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم".