باريس يتعادل بشق الأنفس مع نيوكاسل ويؤجل التأهل لصراع ثلاثى بالجولة الأخيرة

خطف باريس سان جيرمان الفرنسي تعادل قاتل من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بهدف لكل فريق في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

هدف الشوط الأول سجله السويدي ألكسندر إيزاك بالدقيقة 24، بتسديدة داخل منطقة الجزاء متابعة لتسديدة ليفرمينتو.

وأدرك كيليان مبابي التعادل في الدقيقة الثامنة من وقت بدل الضائع، عن طريق علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة عزز باريس فرصة في الصعود لثمن النهائي، بعدما احتل وصافة المجموعة بـ 7 نقاط ويحل ضيفًا الجولة المقبلة على دورتموند.

بينما ظلت حظوظ نيوكاسل متاحة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط وبفارق أهداف عن ميلان ويستضيفه الجولة المقبلة.

دورتموند يحجز أول بطاقة في مجموعة الموت

وفي نفس المجموعة حجز بروسيا دورتموند الألماني، أول بطاقة تأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا من مجموعة الموت بعدما تغلب على ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

واحتل دورتموند صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويليه باريس بـ7 نقاط ثم نيوكاسل بخمس نقاط وميلان في المركز الأخير بخمس نقاط.

كان الفريق الألماني بالدقيقة 10 عن طريق ماركوس رويس من علامة الجزاء وكان جيرو أضاع ركلة جزاء مبكرًا بالدقيقة 6 بعدما تصدى لها كوبل حارس مرمى دورتموند.

بينما عادل صامويل شيكوزي النتيجة لميلان بالدقيقة 37 بمجهود فردي رائع داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني أنهى دورتموند اللقاء سريعًا بهدفين في 10 دقائق عن طريق جيمي بيوني وكريم أديمي بالدقائق 59 و69.