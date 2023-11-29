محمد ممدوح يكشف تفاصيل تجربته مع "جراند أوتيل"

قال الفنان محمد ممدوح، إن مسلسل "جراند أوتيل"، ظل خلال تصويره لمدة 3 أو 4 أيام فكرة العمل لم تصله بعد، مؤكدًا أنه وقتها كان دائمًا التواصل مع المؤلف تامر حبيب لفهم القصة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه كان يرى الشخصية مصابة بتوحد نفسي بسبب تربيته، ولهذا تحدث مع طبيبه وأضاف لها الكثير من التفاصيل؛ لأنه قابل الكثير من هذه الشخصيات في الطبيعة، مؤكدًا أن مخرج العمل قال له "خليك زي ما أنت مع الشخصية"، وهذا ما طمأنه.

كتابة الورق تمت بشكل مميز

وأكد أن تامر حبيب كان مرن جدًا وكتابته للورق تمت بشكل مميز وتم تطويرها حتى حققت النجاح الذي ظهرت به.