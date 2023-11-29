تحريات مباحث بولاق أبو العلا: ترميم عشوائى وراء انهيار عقار درب الجمالة

كشفت تحريات رجال مباحث بولاق أبو العلا، برئاسة المقدم أحمد التحيوي، أن ترميم عشوائي للمنزل المنهار بمنطقة درب الجمالة هو السبب في انهيار المنزل.

و أوضحت التحريات أن المنزل لم يصدر له قرار ترميم من الحي ولكن ملاك العقار قرروا ترميمه فجأة.

و كان انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع انهيار منزل بمنطقة درب الجمالة ببولاق أبوالعلا للوقوف على ملابسات الواقعة.

وطالبت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة المصابة، وضبط مالك المنزل للتحقيق معه.

وشهدت منطقة بولاق أبوالعلا، منذ قليل، انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء، وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقي منه.

وجرى انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج، وجارٍ البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.