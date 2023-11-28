المستشار محمود فوزى: مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أصبحت مؤهلة تمامًا لانطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان، ومشاركة الجميع مثل القطاعين العام والخاص.

وأضاف "فوزي"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القطاع العام يتدخل بهذا الشكل عندما تمر البلاد بمرحلة استثنائية، منعا من وجود نقطة فراغ، فالقطاع العام أُضطر إلى ملأ نقاط الفراغ التي لا يهتم القطاع الخاص بالدخول فيها، منوهًا أن اللقاءات مع الكيانات الشبابية تلقينا أسئلة من الشباب عن غلاء الأسعار ومشاركة القطاع العام، ومتى يحصل القطاع الخاص على الدور الأكبر.

وأوضح فوزي، أن القطاع الخاص يبحث عن الربح بشكل رئيسي، ولكن الدولة عندما تتدخل بمشروعات يكون لها عائد اجتماعي بشكل أساسي، فمثلا، استهدفت الدولة تقليل البطالة لأنها أخطر على المجتمع من الربح والخسارة، وكل نظريات الاقتصاد الحديثة تتحدث عن أن الدولة تحتاج في مراحل الشدة إلى زيادة الإنفاق العام لحماية البنية المجتمعية