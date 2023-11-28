الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى: لدينا برنامج وطنى طموح للإصلاحات الاقتصادية فى مصر

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إن من رأى ليس كمن سمع، حيث كان هناك ركود وبطالة وانسحاب استثمارات احتياطي نقدي متراجع ومعدل نمو ضعيف جدًا وخدمات عامة متردية، وبنية تحتية مريضة، متسائلا: كيف لأي تنمية أن تحدث في ظل هذه العوامل؟. 

وأضاف "فوزي"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه كان يجب أن يتم إصلاح هذه الأمور أولا بقيادة سياسية تدرك أن هذه هي المشكلة وهذه القيادة متواجدة ولديها الإرادة السياسية الصلبة، إضافة إلى وضع برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بجانب تصليح البنية الأساسية التي لا يمكن أن نقدم على عمل أي شيء إلا بدونها، وهذا ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية.

وأكد فوزي، أن السنوات المؤلمة من البنية الأساسية وإصلاح الاقتصاد مرت، ونحن الآن مؤهلون لانطلاقة اقتصادية أكبر.

القاهرة الإخبارية عبدالفتاح السيسي الحملة الإنتخابية الإرادة السياسية برنامج وطني طموح البنية الاساسية إصلاح الاقتصاد

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