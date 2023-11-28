الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تزور الكنيسة الكاثوليكية (صور)

الحملة الرسمية في
الحملة الرسمية في ضيافة الكنيسة

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي الكنيسة الكاثوليكية اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة، التقى المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية البطريرك الأنبا إبراهيم اسحاق وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر للكنيسة الكاثوليكية على الاستقبال، مثمنا الدور الروحي وكذلك الدور الخيري والانساني الذى تلعبة الكنيسة الكاثوليكية فى مجال رعاية الفقراء وتوفير العون للمنكوبين والمهاجرين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للأفراد وعمليات الاغاثة والانقاذ ودعم الراعية الاجتماعية للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير المراكز التعليمية والتدريبية للشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأشار فوزي أن الكنسية الكاثوليكية فى مصر حاضرة وبقوة فى الخدمة المجتمعية  فضلا عن القيمة الروحية والدينية للكنيسة وقد استطاعت الكنيسة الكاثولوكية أن تكون جزءا من النسيج الوطني وجزءا اصيلا فيه بالمواقف الوطنية سواء فى عام 2013 أو فى أحداث فلسطين الجارية، وهذا أمر معروف عن الكنيسة ومجتمعها لصنع السلام واهتمامها البالغ بمجالات الحوار وبناء السلام المستدام.

وأكد فوزي خلال اللقاء أن المرشح الرئاسي يدعم المواطنة وأن الدستور المصري احتفى للأخوة المسحيين بحقوقهم فى الاحتكام فى شئون احوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية الي شرائعهم الخاصة، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس.

وختم المستشار محمود فوزي، مؤكدا أننا في ظروف دقيقة للغاية وتحتاج منا إلى التكاتف والدفاع عن قرار مصر وعن الأمن القومى المصري، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة الايجابية في الاستحقاق الدستوري.

من جانبه قال البطريرك الأنبا إبراهيم اسحاق إن الكنيسة لديها دور في العمل الاجتماعي للتكوين والتوعية والتنشأه وضمنها أن يهتم المواطن بدوره الوطني، وأن يدلي بصوته في الانتخابات، وهذا ما ينصحوا به الشباب دائما في كل مناسبة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية مازالت تقود عجلة التنمية، مؤكدًا أنهم يحرصون على تنمية روح الولاء للطلاب في المدارس.

مصر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الكنيسة الكاثوليكية الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي

الأكثر قراءة

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد": كيف أدار حادثة الطائرة الروسية مع الرئيس السيسى؟

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

شريف فتحي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه الأول مع الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس