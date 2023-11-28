قطاع الأعمال: بدء العد التنازلى لافتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج بالمحلة

أكد منصور عبدالغني المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من المقرر افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج في المحلة الكبري قريبًا.

وقال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لأول مصنع مطور للغزل والنسيج ضمن الخطة القومية لتطوير القطاع.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح المصنع قريبًا، وفق الجدول الزمني الذي وضعه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت خلال زيارته، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمصانع الغزل والنسيج في المحلة يسير علي خطي ثابتة، وفي طريقه للانتهاء لتشهد مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باكورة وثمار تطوير صناعة الغزل والنسيج واستعداداتها للعرش الذهبي لها.

وأشار إلي أن إحياء صناعة الغزل والنسيج تعود الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سهل جميع التحديات التي واجهت المشروع، مشيرا إلي أن قادمة علي فترة من الازدهار في الصناعة المحلية التي من شأنها أن تسهم في خفض فاتورة الاستيراد، والعمل علي توفير النقد الأجنبي، ومن شأن ذلك تحقيق العملة الصعبة وتوافرها، وهو ما سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي في مصر، والعمل علي تنمية الصناعة المحلية وازدهارها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلي أن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تحظي بدعم واهتمام القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد سلسلة من الافتتاحات في مصانع قطاع الأعمال العام، حيث أوشكت فترة الإنشاءات والتجهيز علي الانتهاء للتوالي مرحلة حصد الثمار.