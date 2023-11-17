وزير قطاع الأعمال: 625 مليون دولار قيمة الاستحواذ على 30% من الشرقية للدخان

تحدث المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، عن توافر السجائر في السوق المصري وتفاصيل صفقة الاستحواذ على حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وقال عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، إن السجائر المحلية متوافرة بشكل كامل وبأسعار معتمدة، وأن الشريحة الثانية والثالثة من السجائر الأجنبية تم حل مشكلة توافرها بعد رفع الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية، بعد موافقة وزارة المالية على طلبات الشركات المستوردة.

وأضاف أن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وأنه تم الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة بقيمة 625 مليون دولار، وأن الجزء المتبقي 70% ما زال ملكية للدولة والمساهمين في البورصة.

وأشار إلى أن الصفقة مرت بفترات تفاوض كبيرة وتضمنت الاحتفاظ بالأرباح المصرية.