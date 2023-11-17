الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير قطاع الأعمال: 625 مليون دولار قيمة الاستحواذ على 30% من الشرقية للدخان

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان

تحدث المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، عن توافر السجائر في السوق المصري وتفاصيل صفقة الاستحواذ على حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وقال عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، إن السجائر المحلية متوافرة بشكل كامل وبأسعار معتمدة، وأن الشريحة الثانية والثالثة من السجائر الأجنبية تم حل مشكلة توافرها بعد رفع الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية، بعد موافقة وزارة المالية على طلبات الشركات المستوردة.

وأضاف أن الشركة القابضة الكيماوية تمتلك 50% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وأنه تم الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة بقيمة 625 مليون دولار، وأن الجزء المتبقي 70% ما زال ملكية للدولة والمساهمين في البورصة.

وأشار إلى أن الصفقة مرت بفترات تفاوض كبيرة وتضمنت الاحتفاظ بالأرباح المصرية.

أسهم الشركة الشرقية للدخان الشركة الشرقية للدخان السجائر صفقة الاستحواذ السجائر الأجنبية رفع الأسعار الأسعار العالمية الشركة القابضة الكيماوية سعر السجائر

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

وزير التموين: انفراجة فى أزمة السكر خلال 3 أيام وارتفاع الأسعار عالميًا

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية